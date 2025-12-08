北海道北斗市の市営キャンプ場で、メガソーラーの建設工事が原因とみられる土砂の流出が発生し、そのまま放置されていることが分かりました。北斗市の湯の沢水辺公園キャンプ場です。市の職員が案内してくれたのは…（北斗市建設部都市住宅課涌井孝徳さん）「素掘りの水路でしたので、このように土砂があるような感じではなかった」ここはもともと小川が流れていましたが、２０２５年９月、土砂で埋め尽くされました