長崎と歴史的につながりの深い、ポルトガルの文化を発信するイベントが県内各地で開かれています。 県庁1階で出迎えてくれるのは、南島原市のマスコットキャラクター「ベイガ船長」。 モチーフは、1567年に口之津港に初めて寄港したポルトガル船の船長です。 「ポルトガル・フェスタ」は、県とポルトガルがおととし結んだ連携協定をもとに、ポルトガルの魅力を県民にPRしようと企画。