国会内で開かれた集会で発言する「全国空襲被害者連絡協議会」の河合節子さん（奥右から2人目）＝8日午後太平洋戦争の開戦84年と戦後80年を迎え、課題を考える集会が8日、国会内で開かれた。空襲犠牲者の遺族など国に戦後補償を求める団体や、研究者らが参加。「国にまだ声が届いていない」として速やかな対応を求めた。民間で収集した戦争に関連した資料の保存についても議論が交わされた。東京大空襲で母と弟2人を亡くした「