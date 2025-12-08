女優川口春奈（30）が8日、都内で行われた「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」にプレゼンターとして登場し、ワンショルダーのエレガントな赤ドレス姿を披露した。インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の購買データをもとに、今年最も飛躍したビューティー商品を表彰。「Qoo10」のCM出演7年目となる川口は、ドレスについて「素晴らしいアワードのプレゼンターに呼んでいただき、ドレッシーな感じで着てみました」と笑顔で