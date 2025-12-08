ブラジル1部でロケット弾海外サッカーのブラジル1部アトレチコ・ミネイロは現地時間7日、本拠地でヴァスコ・ダ・ガマに5-0で快勝した。スタメン出場した元ブラジル代表FWフッキは、長距離のフリーキックを叩き込んだ。39歳とは思えないロケット弾にファンは衝撃を受けている。フッキの左足が火を噴いた。1-0の前半32分。25メートル以上あるフリーキックの助走をとった。走り出し、左足を振り抜くと、矢のようなシュートがゴー