年の離れた弟が生まれることへの『世間の冷たい目への恐怖』。しかし、実際に弟が生まれて溺愛する日々の中、近所の人から心無い陰口を叩かれます。その時、弟が放った『最高の成敗』とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 周りの目が怖くて『恥ずかしい』と感じた妊娠期間 私が高校生になった春、まさかの事態が起きました。 私に弟ができたのです。再婚でもなく、正真正銘、両親から生まれた弟。 正直な気持ちは「この