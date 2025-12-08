「コードギアス」シリーズが2026年で20周年を迎えることを受け、12月7日にシリーズ20周年に向けた企画をお披露目するイベント「コードギアス Project “To 20th” イベント」を開催。さまざまな情報を一挙解禁された。【写真】完全新作『コードギアス 星追いのアスパル』制作決定2006年に『コードギアス 反逆のルルーシュ』（全25 話）、2008年に『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』（全25話）がテレビ放送され大ヒットとな