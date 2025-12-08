メ～テレ（名古屋テレビ） 麻薬取締法違反事件の容疑者の男が、いとこに証拠隠滅を図る依頼をしたとして再逮捕されました。 証拠隠滅教唆の疑いで再逮捕されたのは、野口隆希容疑者（25）です。 警察によりますと麻薬取締法違反事件で逮捕・勾留されていた野口容疑者は7月、愛知県内の留置施設で面会中の人物を通じていとこの裕樹容疑者（26）に証拠隠滅を依頼し、実行させた疑いが持たれています。 裕樹容疑者は証