＜seek FIRST ONEMAN LIVE「白日をたゆたう雨虎、水に溶ける数列」＞が9月14日、東京・渋谷CHELSEA HOTELで開催された。12月3日に3rdシングル「月と黒猫」をデジタルリリースしたseekのソロ初ワンマンとなった同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆◆◆9月14日はseekの誕生日でもあり、超満員の会場には終始祝福ムードが充満していた。誕生日とは、1年365回の日々を一度リセットし、新たな門出、ある