£Ä£å£Î£Á¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»°ÅçÆî¾®¤Î°ðÌÚÁó²ð¡Ê£¶Ç¯¡Ë¤¬£¸Æü¡¢»°Åç»ÔÌò½ê¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£Éã¤Ë¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë»°ÅçÆî¹â¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿ÉÙ»Î¹â¤Î°ðÌÚ·Ã²ð´ÆÆÄ¤ò»ý¤Äº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢£±£²·î£²£¶¡Á£²£¹Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Î£Ð£Â£±£²µåÃÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ê¿ÀµÜµå¾ì¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£µ£±¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Áó²ð¤ÏË­²¬Éð»Î»ÔÄ¹¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÌóÂ«¡£¿ÈÄ¹£±