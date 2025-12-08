Game Source EntertainmentとDotemuから、アラクニドの脅威に対抗するための新作ゲーム『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー』が正式発表。地球連邦の承認のもと、全市民を熱狂させるレトロFPSが2026年初頭にPC、PlayStation 5、そしてNintendo Switch2にて登場します。 Game Source Entertainment「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー」 発売時期：2026年初頭