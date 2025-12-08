一般社団法人東京北区観光協会より、プレミアム日本酒「白狐(びゃっこ)」がMakuakeにて数量限定で登場。近代日本酒の聖地である旧醸造試験所で生まれた革新的製法「貴醸酒製法」を用いた、新たな銘柄が展開中です。 東京北区観光協会「白狐(びゃっこ)」 販売期間：2025年12月3日(水)11時から販売場所：Makuake プロジェクトページ価格：12,000円(送料・税込)〜 ※リターンによる 東京都北区滝野川にある旧醸