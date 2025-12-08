レアルが、デリカテッセン「MARDELI(マールデリ)」と提携し、町家タイプ46施設にて朝食販売を開始。2025年11月10日宿泊分より、素材と手作りにこだわった日替わり朝食を楽しめるサービスが導入されました。 レアル「鈴(Rinn)」朝食サービス開始  販売開始：2025年11月10日(月)宿泊分より対象施設：株式会社レアルが運営する「鈴(Rinn)」の町家46施設提携先：デリカテッセン「MARDELI(マールデリ)」料金：大人3,300