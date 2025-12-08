富山県内の住宅から、高級SUV車3台を盗んだ疑いで、ブラジル国籍の男が逮捕されました。警察は、外国人窃盗グループの犯行とみて捜査しています。逮捕されたのは、ブラジル国籍で三重県に住む、無職のヨコミゾ・ペドロ・アウグスト容疑者（27）です。県警によりますと、ヨコミゾ容疑者は仲間と共謀して、今年5月26日の夜から翌朝にかけての一晩のうちに、富山市と射水市の住宅に停めてあったトヨタのランドクルーザ