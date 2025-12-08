不戦を誓う集会で、献灯する参加者＝8日午後、長崎市太平洋戦争開戦から84年となった8日、長崎市内の「核廃絶人類不戦の碑」前で被爆者や高校生が戦争の犠牲者を鎮魂し、不戦を誓う集会を開いた。代表であいさつした日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中重光代表委員（85）は、日本が軍事力増強に向かっていると懸念を示し「歴史の教訓と向き合うこと」が必要と訴えた。寒空の下、参加した約30人が犠牲者に黙とうをささ