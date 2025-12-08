総務省は先月28日、去年1年間の政治資金収支報告書を公表し、田畑議員が派閥の裏金事件を受けて謝罪した直後の去年3月に、政治資金パーティーを開催し770万円の収入を得ていたことが分かりました。こちらが先月28日に公表された、田畑議員の政治団体の去年の政治資金収支報告書です。それによりますと、田畑議員は去年3月5日に、東京都内のホテルで政治資金パーティー「第6回モーニングセミナӦ