厚生労働省の有識者検討会は８日、高齢者の労働災害防止に向け、対策などを盛り込んだ指針案を取りまとめた。来年度から高齢労働者の労災対策を講じることが事業者の努力義務となるため、厚労省は今年度内に指針を策定し、必要な取り組みを周知したい考えだ。指針案では実施すべきこととして、階段への手すり設置や通路の段差解消など、身体機能の低下や筋力の衰えといった高齢者の特性に合わせた職場環境の改善策を明記。また