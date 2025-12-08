8日、NHKの次期会長に就くこととなった井上樹彦副会長（68）は入局以来、記者として長く政治取材に携わった。政治部長、編成局長を経て2014年に理事に就任。現在は生え抜きトップとして、外部出身で元日銀理事の稲葉延雄会長を支える。井上氏について、あるNHK経営委員は「局内の事情に詳しく経営の知見もあり、バランスが良い」と評し、別のNHK関係者は「永田町と太いパイプを持つ」と話す。井上氏は福岡県出身。早稲田大卒