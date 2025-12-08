¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Å¶¶µü¸è¤Ï12·î£¶Æü¡¢Âè19Àá¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç59Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸Å¶¶¤ÏÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢Â­¸µ¤Ë¤­¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¡£Áê¼êGK¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¬¤é¶õ¤­¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤À¤±¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï