»Ò°é¤Æ¤ËÁ°¸þ¤­¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ê¡»³»Ô¤ÎÂç³Ø¤ÇÆýÍÄ»ù¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦ÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÆýÍÄ»ùÆþ¾ì¡Ö¤­¤ãー¤«¤ï¤¤¤¤¡×Ê¡»³»ÔÎ©Âç³Ø¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢1ºÐ¤«¤é6ºÐ¤ÎÆýÍÄ»ù6¿Í¤ÈÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£¹­Åç¸©¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Ë»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤­¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÆýÍÄ»ù¤ÈÄ¾ÀÜ¤Õ¤ì¤¢¤¦ÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤è¤½50¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£