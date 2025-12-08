»ÕÁö¤ËÆþ¤ê´¨¤µ¤âÁý¤¹Ãæ¡¢ÆéÎÁÍý¤ÎÎø¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2024Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ï¥¯¥µ¥¤¤¬1¶Ì1000±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÌîºÚ²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¡¢Îä¤¨¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÆé¡£Çã¤¤ÊªµÒ¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Þ¤¹¡¢ËèÈÕ¤Ç¤¹¤è¡£¼ïÎà¤Ï°ã¤¦¤±¤ÉËèÈÕÆé¤Ç¤¹¡×¡ÖÆé¤Ï´ÊÃ±¤À¤·¡¢ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤·¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¡×¡ÖÆé¤ÏÈè¤ì¤¿Æü¤Ç¤¹¡£Æé¤Ï²ÈÂ²¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ëÅß¤Î¿©¤ÙÊª¡×µ×¡¹¹¾Î¶