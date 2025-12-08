2025Ç¯8·î¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ±¤¸Éô²°¤Ë½»¤à93ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ88ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£¶âÂôÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï8Æü¡¢ÃË¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Î´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¼¼¤ÎÃËÀ­(93)¤ò»¦³²¡×»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤³¤Î»ö·ï¤Ï2025Ç¯8·î22Æü¡¢¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¤Î²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡Ö¼÷Ï·±à¡×¤Ç¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿93ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò¶âÂ°À½¤Î¤ª¤â¤ê¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¼¯ÅçÂæ¤Î²¬ÅÄÆ»ÄêÍÆµ¿¼Ô(88)¤¬»¦