£±£²·î£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤¬¥À¥¦¥ó¡£¾®½ÕÆüÏÂ¤È¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐÍË¤ÏÁá¤¯¤âÀ¾¤«¤é¹âµ¤°µ¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢Åß·¿¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬Áá¤¤¤Î¤¬¡¢º£½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤ä¡¢»³¤Ç¤Ï¤Ë¤ï¤«Àã¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤ÏËÌ¤Û¤É±À¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³µ¤ÍÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£