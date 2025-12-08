¥É¥à¥É¥à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢°¡ºÙ°¡Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³Ø²Ê¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³Ø¤Ö²£Àî¥¼¥ß2Ç¯À¸¤È¡¢¥É¥à¥É¥à¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢12·î11Æü¤«¤é¡¢¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÀÖ±©Å¹¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤êº£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¡£°¡ºÙ°¡Âç¤Î³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏËè²ó¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÎ¹¿Í