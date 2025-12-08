¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ß¡¼¡×¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»Ô¾ìÇä¾åNo.1¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ü ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»Ô¾ì 2020Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·îÎß·× ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÈÎÇä¶â³Û¡Ë¤Î¡Ö¥é¥ß¡¼¡×È¯Çä60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ß¡¼¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦±ØÇäÅ¹¸ÂÄê¤Ç12·î16Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ºòº£¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1.4ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì