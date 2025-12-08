¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¡¢ÍèÇ¯4·î1Æü¤ÎÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Îà¡¢¥¿¥Þ¥´²Ã¹©ÉÊ¡¢°ìÉô¤Î¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥µ¥é¥ÀÎà¡¢¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï4·î¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤ä·ÐºÑ´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤Ï°ìÁØ¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÜÍñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¡¢»ñºà²Á³Ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Èñ¡¢ÊªÎ®Èñ¡¢¿Í·ïÈñÅù¤Î¾å¾º¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³°Éô´Ä¶­¤Î¤Ê¤«¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ­¤Î