¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆüÊó¹ð¤·¤¿Æóµé·úÃÛ»Î»î¸³¤ò¹ç³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È´§ÈÖÁÈ¡É¤¬½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜ³ÊÅª¡ª¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæ¤¬¡Ö·úÃÛ»Î¤Ã¤Ý¤¤¼Ì¿¿¡×¸ø³«¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Æóµé·úÃÛ»Î»î¸³¹ç³Êµ­Ç°¤Ç¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥­¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¥±¡¼¥­¤Î²èÁü¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤ÆËÜÆü19»þ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«2»þ´Ö