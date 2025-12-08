µþÅÔ¤Î¿Í¤Ï±ó²ó¤·¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¡ÚÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¡Û1135ËüÉ½¼¨¡¢12Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÌ¡²è¡ÖµþÅÔ¿Í¡Ê¹¥´¶ÅÙMAX)¡×Á´¥³¥ÞÍ­Ì¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾åÊýÍî¸ì¡Öµþ¤ÎÃãÄÒ¤±¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Ö¤ÖÄÒ¤±¡Ê¤ªÃãÄÒ¤±¡Ë¤Ç¤â¤É¤¦¤É¤¹¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¡£¤ªÃãÄÒ¤±¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ëµ¢Âð¤òÂ¥¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬......¡£¤Ç¤ÏµþÅÔ¿Í¤¬¡Ö¹¥´¶ÅÙMAX¡×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁÛÁü¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X