Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤ë¾®·ª½Ü¡£2005Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÂè°ìÀþ¤ÎÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¤½¤ó¤Ê¾®·ª¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢2007Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¯¥í¡¼¥ºZERO¡×¤À¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¡×¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÉÔ