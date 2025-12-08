¡ØSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ presents TGC AUDITION 2025¡Ù¤Ë¤ÆRay¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿3¿Í¤¬¡ÖRay¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¤á¤¶¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëËÜ´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó¤Ë¡Ö»äÉþ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥Æ¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í♡Ray¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»THEME¡§¡Ø¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç»äÉþ¤ò¤¢¤«È´¤±♡¡Ù¡ØSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ presents TGC AUDITION 2025¡Ù¤Ë¤ÆRay¾Þ