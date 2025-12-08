¡ÖÌë²ó¤êÀèÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿åÃ«½¤¤µ¤ó¤¬8Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤òË¬¤ì¡¢ÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Âç³ØÀ¸¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£µ×Î±ÊÆÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¹Ö±é²ñ¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¿åÃ«½¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¼Ìë¤ÎÈË²Ú³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¼ã¼Ô¤ÎÈó¹ÔËÉ»ß¤ä¹¹À¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÌë²ó¤êÀèÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸¤Ê¤É¤ª¤è¤½50¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢³ÐÀÃºÞ¤äÂçËã¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÔÈÎÌô¤ò´Þ¤à°åÌôÉÊ¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥Ð&#12540