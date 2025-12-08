»ä¡Ê¥â¥¨¡¢30ºÐ¡Ë¤ÈÉ×¡Ê¥³¥¦¥¤¥Á¡¢37ºÐ¡Ë¤Ï¶¦Æ¯¤­¤Ç¡¢4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡Ê¥«¥¤¥È¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼Â²È¤âµÁ¼Â²È¤â¤¦¤Á¤ÈÆ±¤¸¸©Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏµÁÊì¤ÈÉÔÃç¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÁÊì¤Î¼ñÌ£¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°ºî¤ê¤¬¼ñÌ£¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¾¤Ð¶¯°ú¤Ë»ä¤ä»ä¤Î²ÈÂ²¤Ë¾ù¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±µÁÊì¤ÈÙæ¤á¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Êì¡Ê¥Þ¥¤¥³¡¢50Âå¸åÈ¾¡Ë¤äËå¡Ê¥ß¥¨¡¢26ºÐ¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¼ê