名作ずらりの存在感俳優の山粼努が12月2日に89歳の誕生日を迎えたことを報告。名優健在っぷりが話題となっている。「まだいけそうです。楽しくやります。2025.12.2 山粼努」とXに記した山粼。黒澤明監督作「天国と地獄」(1963年)や、ドラマ「必殺仕置人」(73年)などでインパクトを残した名優は、短い文で89歳の目標を明らかにしている。SNSでは「元気そうで何よりです」「日本のいちばん長い日の鈴木貫太