¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¸«¤¬8Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Ü¥¹¥¤¡¼¥¾¥Õ¥¯¥ª¥«¡×¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÎÎëÌÚ¹ëÂÀ¡ÊÂç¾¦Âç¡Ë¤Ï¡ÖÂ©¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤¬ÆÃÄ§¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É±¦ÏÓ¤Ï¡¢Âç³Ø4Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2ÆüÏ¢Â³´°Åê¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¤¬Çä¤ê¡£ÂÐÀï¤·¤¿¤¤ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÀ¾ÉðÅÏÉô¤òµó¤²¡Ö¿·¿Í²¦¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÀè