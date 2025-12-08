±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¤¬Ìó16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÍèÆü¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¿À¸ÍºåµÞ¤Ç12·î10¡Á16Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¿À¸Í¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡ª ¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥ºº£½©¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìó16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÖOasisÍèÆü¸ø±é¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¿À¸Í¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£T¥·¥ã¥Ä Photo ¡ÚUK¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û7500±ßT¥·¥ã¥Ä Thread Logo5000±ßÆüËÜ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥Õ7000±ß¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È7500