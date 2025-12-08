ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ê27¡Ë¤¬8Æü¡¢»¨»ï¡Øar¡Ù¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£½ñ±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾×·â¡ªÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃå¤Æ¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡È°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡ÉÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö12/12È¯Çä #ar1·î¹æ ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡Ä #Ä¹ßÀ¤Í¤ë ¤µ¤ó¡ª²Ä°¦¤¤¤ÈÈþ¤Î¤®¤å¤óµÍ¤á¡¢ÆÃÊÌ²ò¶Ø¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖarÎò¤ÎÄ¹¤¤Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤¬Ç°´ê¤Î¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë½éÅÐ¾ì¡£Èà½÷¤Î¡Ö¹¥¤­¡×¤¬¤®¤å¤ó¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ÏÈþ¤È¤È¤­¤á¤­¤ÎÊõÈ¢Æâ¤«¤éÍ¯¤­½Ð¤ëÆÃÊÌ¤Ê²Ä°¦¤µ¤È°µÅÝ