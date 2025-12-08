½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¡Ê31¡Ë¤¬¡¢7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Àê¤¤»Õ¤Î×½×½¹ð¤µ¤ó¤«¤é¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥ÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ê45¡Ë¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¸«¤Æ¤ë¤è¤Í¡£µ¤¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡¢·ë¹½¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿·Àî¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤Ï¤¤¡£¥Ð¥ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£×½×½¹ð¤µ¤ó¤Ë¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ëÌÌ¤Ç¤Ï¿Í¤ÎÁªÂò