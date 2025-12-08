³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¨¥Ì¤Ï¡¢¥«¥á¥éÍÑ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÖºëµþÀþ¡¿²£ÉÍÀþ E233·ÏºÂÀÊ¥·ー¥È¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ò12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï4,950±ß¡£ JRÅìÆüËÜ¤ÎºëµþÀþ¤ª¤è¤Ó²£ÉÍÀþ¤òÁö¹Ô¤¹¤ëE233·ÏÅÅ¼Ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢ºÂÀÊ¥·ー¥È¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¼ÖÎ¾ÉôÉÊ¤ÎºÆÍøÍÑÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸À¸ÃÏ¤Î¿·ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ºëµþÀþ E233·ÏÅÅ¼Ö ²£ÉÍÀþ E233·ÏÅÅ¼Ö É½À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÆñÇ³À­ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£ÂÑ