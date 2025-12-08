UGREEN¤ÎUSB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¡Ê5m¡Ë¤¬34%OFF¤Î1,839±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ VR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦USB Type-C to Type-C¥±ー¥Ö¥ë¡£ÊÒÊý¤¬L»ú·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥¶ー»£±Æ»þ¤Ë¥±ー¥Ö¥ë¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥«¥á¥é¤ÈPC¤òÀÜÂ³¤¹¤ëºÝ¤ËÊØÍø¤½¤¦¤À¡£ Ä¹¤µ¤¬5m¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£