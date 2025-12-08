¤­¤ç¤¦£±£²·î£¸Æü¤Ï¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é84Ç¯¡ÖÀÖ»æ¡×¤òÌÏ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·Ê¿ÏÂ¤ÈÀïÁèÈ¿ÂÐÁÊ¤¨¤ëÃæ³ØÀ¸¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡Ê»³·Á¡Ë £Ê£Ò»³·Á±Ø¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Åö»þ¤Î¾¤½¸Îá¾õ¡ÖÀÖ»æ¡×¤òÌÏ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¿ÏÂ¤ÈÀïÁèÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ £¸£´Ç¯Á°¤Î£±£²·î£¸Æü¡¢µìÆüËÜ·³¤¬¥¢¥á¥ê¥«´ÏÂâ¤Î´ðÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿¼îÏÑ¤ò´ñ½±¹¶·â¤·ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£