¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¸ººÒ¸ø³«Ãæ¤ÎMrs. GREEN APPLE¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN¡Ù¤È¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～¡Ù¤Î2ºîÉÊÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¸ø³«9ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£ ¢£¸ø³«9Æü¤ÇÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬10²¯±ß¤òÆÍÇË ¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSA