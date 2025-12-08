¡û£Ô£Ï£Á [Åì¾Ú£Ð] ¼«¸Ê³ô½èÊ¬¤Ë¤è¤ë400Ëü³ô¤Î¸øÊç¤È¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¤ËÈ¼¤¦¾å¸Â60Ëü³ô¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï12·î16Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£ [2025Ç¯12·î8Æü] ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹