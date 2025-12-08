8Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ20±ß¹â¤Î5Ëü610±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü581.94±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï28.06±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï895Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3386.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï2.19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£ ¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 506