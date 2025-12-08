¹¾ºê¥°¥ê¥³¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥­¡¼¡×¤Ê¤É20ÉÊÌÜ¡¢¤ª¤è¤½600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é10·îÃæ½Ü¡¢¡Ö¡ØÅß¤Î¤¯¤Á¤É¤±¥Ý¥Ã¥­¡¼¡Ù¤ÎÌ£¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ØÅ¦¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ªÆ¦¤¬ËÜÍèÃÖ¤¯¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹á¿ÉÎÁ¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤Î¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤Ë°Ü¤Ã