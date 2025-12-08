Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2025Ç¯12·î8Æü¤Ï¡¢microsd express¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢ELECOM¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤Î¿·ºîmicroSDXC¥«¡¼¥É¡ÖMF-MSE256GU13R¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂçÆÉ¤ß¹þ¤ßÂ®ÅÙ800MB/s¤ò¸Ø¤ë¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤è¡£¢£