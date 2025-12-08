¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BARBEE BOYS(¥Ðー¥Óー¥Üー¥¤¥º)¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦KONTA¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»Í»è¤¬´°Á´¤Þ¤Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÍÁ³¤Î¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤ÊÃÎ¤é¤»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Îº¤ÏÇ¤â¹­¤¬¤Ã¤¿ ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö²áÆü¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡ØÌ¿¤Ï±Ê¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤­±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Í»è¤Ï´°Á´Ëãáã¡£¸ª¤«¤é¾å¤·¤«»È