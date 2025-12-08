¹áÀî¸©Ä£ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¦¤«¤¬¤ï·ò¹¯Ê¡»ãµ¡¹½¤¬2026Ç¯ÅÙ¤Î¤«¤¬¤ïÄ¹¼÷Âç³Ø¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ ¤«¤¬¤ïÄ¹¼÷Âç³Ø¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Ë½»¤à60ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À¸¤­¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼õ¹Ö´ü´Ö¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç¡¢¹âÎð´ü¤Î·ò¹¯¤äÇ¯¶â¡¦ÁêÂ³À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ÎÂ¾¡¢¹áÀî¸©¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¹ÖµÁ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Ç¯¤Ë1²ó¤º¤Ä¹»³°¤Ç¤ÎÂÎ¸³³Ø½¬¤ÈÊ¸²½º×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Êç½¸¿Í¿ô¤Ï¹â