»Í¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー2¿Í¤¬¡¢Åìµþ½ÂÃ«¤Ç¡¢»Í¹ñ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢TOKIO TOKYO¡£11·î30Æü¤Ë¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹âÃÎ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÈ¬À¸¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÁÅç½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ý»³½ãÆà¤µ¤ó¤Î¡¢¼ã¼ê½÷À­¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー2¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ï