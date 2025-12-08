¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿Android¥Ù¡¼¥¹¤ÎOS¡ÖGrapheneOS¡×¤¬¡¢Android¤Ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Å¬ÍÑ¤·¤¿¡Ö¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êGraphenOS¤Ï¡Ö´°Á´¤Ê¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎAndroid¥Ù¡¼¥¹OS¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£GrapheneOS: "GrapheneOS is the only Android¡Ä" - GrapheneOS Mastodonhttps://grapheneos.social/@GrapheneOS/115647360248469626Graphe