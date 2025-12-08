¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ñ»º²ÈÃËÀ­¤Î»àË´¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ì¿³¤ÇÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µºÊ¤ÎÆó¿³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊºÛÈ½Ä¹¡Ë¡ÖÌ¾Á°¤Ï¡©¡×¡Ê¿ÜÆ£Èï¹ð¡Ë¡Ö¿ÜÆ£Ááµ®¤Ç¤¹¡×¡ÊºÛÈ½Ä¹¡Ë¡Ö¿¦¶È¤Ï¡©¡×¡Ê¿ÜÆ£Èï¹ð¡Ë¡ÖÌµ¿¦¤Ç¤¹¡×ÌµºáÈ½·è¤«¤éÌó£±Ç¯¡£¿ÜÆ£Ááµ®Èï¹ð¤¬Âçºå¹âºÛ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ñ»º²È¡¦Ìîºê¹¬½õ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£·£·¡Ë¤Ï¡¢£²£°£±£¸Ç¯£µ·î¤ËÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î¼«Âð¤ÇµÞÀ­³ÐÀÃºÞÃæÆÇ¤Ë¤è¤ê»à